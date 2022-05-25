МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Литовские железные дороги проинформировали Белоруссию о прекращении перевозки еще ряда белорусской продукции, следовать по территории Литвы железнодорожным транспортом смогут только не попавшие под санкции Запада товары. Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Белоруссия оценила потери из-за санкций и ситуации на Украине

"Семнадцатого мая Литовские железные дороги уведомили Белорусскую железную дорогу о прекращении с 4 июня перевозок подсанкционных товаров – продукции деревообработки, изделий из резины, черных металлов… То есть в этом направлении продолжат следовать только товары, не попадающие под санкции", — заявил политик в ходе выступления в парламенте.

Снопков отметил, что в литовском направлении в 2021 году по железной дороге было перевезено около 16 миллионов тонн белорусских грузов. Основный удельный вес – калий. Также транспортировались стройматериалы, продукция деревообработки и металлы.

Общие потери по литовскому и украинскому направлениям в 2022 году составляют 26 миллионов тонн грузов, подчеркнул вице-премьер.

По словам Снопкова, для компенсации этого объема планируется нарастить контейнерные железнодорожные перевозки в Китай. Также власти разработали план по приобретению Белорусской железной дорогой дополнительных вагонов. Кроме того, было принято стратегическое решение о строительстве в России собственного морского порта.