МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. РЖД с июня возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией, продажа билетов будет открыта в ближайшее время, сообщает холдинг. РЖД просят о запрете Siemens инициировать арбитраж по договору

"Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией. В июне в расписание вернутся… международные поезда и беспересадочные вагоны формирования ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога — ред.)", — написано в официальном Telegram-канале РЖД.

В компании добавили, что продажа билетов начнется в скором времени.