РЖД возобновит пассажирское сообщение с Киргизией в июне
РЖД: пассажирское железнодорожное сообщение Россия-Киргизия восстановится с июня
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. РЖД с июня возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией, продажа билетов будет открыта в ближайшее время, сообщает холдинг.
"Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией. В июне в расписание вернутся… международные поезда и беспересадочные вагоны формирования ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога — ред.)", — написано в официальном Telegram-канале РЖД.
В компании добавили, что продажа билетов начнется в скором времени.