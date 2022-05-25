МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Ростелеком" воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса). Эксперт назвал ожидаемым банкротство Google в России

Правительство России с 1 апреля ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, мораторий даст возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространяется мораторий, вправе отказаться от него. Для этого она должна сделать соответствующее заявление на Федресурсе.

"Публичное акционерное общество "Ростелеком"… заявляет об отказе от применения… моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", — говорится в заявлении компании.

Отказ от моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.

"Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.