МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Агрохолдинг экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева ведет переговоры о покупке российских заводов мороженого британской Unilever, сообщили РИА Новости два источника на рынке. По словам одного из них, активы оцениваются примерно в 500 миллионов долларов, но в текущей рыночной ситуации они могут обойтись покупателю дешевле. Nestle и Unilever предупредили о резком подорожании продукции в России

Unilever в России принадлежат производства косметики, бытовой химии и чая в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тульской области, а также заводы мороженого "Инмарко" в Тульской области и Омске — последние британская компания приобрела в 2008 году. На заводах "Инмарко" компания выпускает мороженое брендов "Магнат", "Золотой стандарт", Cornetto и других.

В начале марта Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами. Отраслевые источники говорят о возможном полном уходе компании из России, но в самой Unilever это отрицают.

ЦЕНА ВОПРОСА

Об интересе "Агрокомплекса имени Ткачева" к российским активам Unilever знает источник, близкий к руководству "Инмарко". Это подтверждает и еще один участник рынка мороженого в России. РИА Новости направило запрос в "Агрокомплекс Ткачева", но ответа пока не получило. Unilever приостановила экспорта в Россию и импорта из нее

По словам источника в "Инмарко", стороны уже ведут переговоры. Стоимость активов он предварительно оценивает в 500 миллионов долларов.

"Unilever купила "Инмарко" в 2008 году примерно за 220 миллионов долларов, затем еще около 100 миллионов компания вложила в производство и еще около 100 миллионов — в рекламу и транспорт. Грубо говоря, эти активы стоят около полумиллиарда долларов, и это только затраты компании", — говорит источник.

Однако, по его словам, вряд ли покупатель заплатит эту сумму. "Я думаю, власти смогут "надавить" на Unilever, что они уходят из страны в сложное время, и продавить меньшую сумму сделки. Я думаю, что покупатель заплатит меньше", — сказал источник.

Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова отмечает, что в текущих условиях для иностранных компаний российские активы "токсичны", и это дает покупателям преимущества в переговорном процессе. "Отчетность компании не публична, поэтому оценить справедливую стоимость сделки затруднительно", — отметила она.

ДРУГИЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Среди других заинтересованных в активах Unilever источник в "Инмарко" называет компании "Ренна" (бренд "Коровка из Кореновки"), "Чистая линия" и "Айсберри". В то же время один из участников рынка в разговоре с агентством усомнился, что "Ренна" и "Чистая линия" действительно интересуются покупкой, так как они занимают другую нишу – пломбира. Чистая прибыль Unilever выросла на 9% в 2021 году

Источник в "Инмарко" добавляет, что интерес именно Ткачева к покупке косвенно подтверждает недавний аудит шведской Tetra Pak на заводе Unilever в Тульской области. "На заводе все оборудование датской компании Gram — это номер два на рынке после Tetra Pak, однако аудит был именно от Tetra Pak. Это странно, если не знать, что на российском рынке самые крепкие связи у Tetra Pak именно с "Агрокомплексом" — они строили их завод сыров, единственный такой в России", — пояснил собеседник агентства.

Сейчас лидер российского рынка мороженого — "Ренна": по данным Nielsen на май 2022 года, она занимает 16,8% рынка в деньгах. Далее следуют "Чистая линия" (13,8%); британская Froneri, владеющая брендами KitKat, "48 копеек", Extreme, Maxibon и другими (11,9%); и Unilever (9,2%). Замыкает пятерку лидеров "Айсберри" (8%). Весь рынок мороженого в РФ Nielsen в 2021 году оценивал почти в 3 миллиарда долларов.

"Агрокомплекс имени Ткачева" занимает второе место в России по производству молока и риса, четвертое по мясу и пятое по сахару, однако по выпуску мороженого не входит даже в десятку лидеров.

Юрова отмечает, что сделка с Unilever позволила бы "Агрокомплексу" резко увеличить долю на этом рынке. "Компания развивает проект в этом сегменте всего два года, однако заявляла о планах занять лидирующие позиции на рынке. Среди преимуществ бизнеса "Инмарко" для "Агрокомплекса" также реализация потенциала вертикальной интеграции за счет синергии с молочным бизнесом", — говорит она.

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ

Старший директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова отмечает, что кто бы ни купил российский бизнес Unilever, успех предприятия при новом собственнике будет зависеть в том числе от договоренностей по использованию брендов "Магнат" и Cornetto, которые Unilever использует и в других странах. Unilever продаст два бренда соусов ради приправ и мороженого

Председатель совета директоров компании "Шин Лайн" (лидер рынка мороженого в Казахстане) Дмитрий Докин, комментируя РИА Новости возможность ухода Unilever из России, сказал, что это, как и уход других международных корпораций, не приведет к большим изменениям на российском рынке мороженого: у локальных лидеров есть достаточный запас производственных мощностей.

"Но в краткосрочной перспективе им трудно будет оперативно разворачивать свои производственные мощности. Если говорить об изменениях на рынке, ожидается проблема с поставками оборудования, запасных частей двойного назначения (а даже элементарные подшипники являются таковыми), упаковки и многих типов сырья (растительные жиры, какао-порошок и много другого)", — добавил он.

Вместе с тем в Unilever агентству опровергли планы ухода с российского рынка. "Мы подтверждаем, что на сегодняшний день у нас нет намерений уходить из России. Все наши предприятия в стране продолжают работать и выпускать продукцию для россиян", — заявили в пресс-службе компании.