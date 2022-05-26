МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию — 16%, Грузию — 4% и Израиль — 3%, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales. Эксперт рассказал об изменениях в выдаче шенгена россиянам

"Из заграничных направлений в июне россияне полетят преимущественно в Турцию. 16% всех зарубежных бронирований со средним чеком 27 тысяч рублей приходится на эту страну. Также в топ направлений вошли Грузия — 4% бронирований и 25 тысяч рублей и Израиль — 2,9% бронирований и 37,1 тысяча рублей", — сообщили в сервисе.

Там также отметили такую тенденцию: сейчас средний чек в Италию выше, чем в Таиланд, всего на 1,2 тысячи рублей и составляет 49,2 тысячи рублей. Россияне продолжают бронировать билеты в эту страну на июнь — Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности.

"Средний чек билетов в Таиланд составил 48 тысяч рублей. Кроме того, в десятку по популярности вошли Сербия — 40,8 тысячи, ОАЭ — 41,5 тысячи, Франция — 41,3 тысячи, Черногория — 49,1 тысячи, Египет — 32,3 тысячи рублей", — указали в Aviasales.