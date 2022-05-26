МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. РЖД в летний период планируют назначить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на южные направления России, сообщила пресс-служба Минтранса. РЖД возобновит пассажирское сообщение с Киргизией в июне

"В целях обеспечения повышенного спроса на перевозку АО "ФПК" ("Федеральная пассажирская компания", входит в РЖД — ред.) совместно с ОАО "РЖД" ведется работа по назначению дополнительных поездов на юг. По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса… Всего же АО "ФПК" в летний период в южном направлении планируется назначить не менее 250 дополнительных рейсов поездов", — сообщили в ведомстве.

Так, уже назначенные 103 рейса курсируют по наиболее востребованным направлениям: Москва – Анапа, Смоленск/Брянск – Имеретинский Курорт, Киров – Адлер, Нижний Новгород – Адлер, Ульяновск – Анапа, Екатеринбург – Анапа, Екатеринбург – Имеретинский Курорт. Назначение дополнительных рейсов поездов позволило увеличить количество предложенных мест в южном направлении на 132 тысячи.

В то же время, в сообщении с курортами Черноморского побережья и Минеральных Вод предусмотрено курсирование 144 пар поездов формирования ФПК, из них 59 круглогодичных и 85 летних. В сообщении с Адлером будет курсировать 63 поезда, с Анапой – 44, с Новороссийском – 22, с Кисловодском – 13, с Ейском – два. Таким образом, предусмотрено сезонное увеличение объемов движения пассажирских поездов, количество поездов в летний период увеличивается более чем в два раза.

"Всего по основным потокообразующим станциям курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод планируется перевезти до 7,5 миллиона пассажиров. По состоянию на 24 мая АО "ФПК" уже обеспечило более шести миллионов мест в продаже, около половины предложенных мест по всему маршруту следования остаются свободными", — отмечают в Минтрансе.

Уточняется, что в направлении Крыма в туристический сезон 2022 года планируется перевезти порядка 2,3 миллиона пассажиров. Частный железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит курсирование поездов по 17 направлениям, а пассажирское сообщение будет налажено более чем с 30 субъектами РФ.

По данным министерства, будет курсировать пять поездов из Москвы: два до Симферополя (включая дополнительный) и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии. Три поезда из Санкт-Петербурга – до Симферополя, Феодосии и Евпатории. Десять поездов из регионов: из Перми, Омска, Мурманска, Пскова, Архангельска, Смоленска, Белгорода, Астрахани, Кисловодска, Адлера.

"В середине июня увеличится частота курсирования уже назначенных поездов Москва – Феодосия (он станет ежедневным), Санкт-Петербург – Феодосия, Смоленск – Симферополь, Белгород – Симферополь, Астрахань – Симферополь и Кисловодск – Симферополь", — заключили в Минтрансе.