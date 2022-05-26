МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, помогать и не мешать предпринимателям. Путин назвал Россию главным экспортером пшеницы в мире

"Задачи государства — разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку", — сказал Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Титов в свою очередь отметил, что в последнее время проверок стало меньше, при этом "не стало хуже", и права людей по-прежнему защищены. "Должно быть лучше", — сказал на это президент.

Путин также подчеркнул, что ответ на внешнее давление в нынешних условиях — расширение зоны свободы.

Президент пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться, "аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам".

Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, добавил он.