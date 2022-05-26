МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ продлит до конца текущего года программу компенсации для малого предпринимательства за использование системы быстрых платежей (СБП), сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Мишустин заявил, что импортозамещение не будет быстрым процессом

Он отметил, что обратится с соответствующей просьбой к министру экономического развития Максиму Решетникову. "Постановление правительства будем готовить, и мы его внесем", — сказал российский премьер.

Как сообщил Мишустин, сейчас системой пользуются 280 тысяч предпринимателей, из них 60 тысяч воспользовались программой компенсации на сумму 196 миллионов рублей в прошлом году.