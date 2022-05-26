МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ продлит до конца текущего года программу компенсации для малого предпринимательства за использование системы быстрых платежей (СБП), сообщил глава правительства Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин заявил, что импортозамещение не будет быстрым процессом

Он отметил, что обратится с соответствующей просьбой к министру экономического развития Максиму Решетникову.  "Постановление правительства будем готовить, и мы его внесем", — сказал российский премьер.

Как сообщил Мишустин, сейчас системой пользуются 280 тысяч предпринимателей, из них 60 тысяч воспользовались программой компенсации на сумму 196 миллионов рублей в прошлом году.