Правительство продлит компенсации для бизнеса за использование СБП
Правительство продлит до конца года программу компенсации для малого бизнеса за использование СБП
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ продлит до конца текущего года программу компенсации для малого предпринимательства за использование системы быстрых платежей (СБП), сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Он отметил, что обратится с соответствующей просьбой к министру экономического развития Максиму Решетникову. "Постановление правительства будем готовить, и мы его внесем", — сказал российский премьер.
Как сообщил Мишустин, сейчас системой пользуются 280 тысяч предпринимателей, из них 60 тысяч воспользовались программой компенсации на сумму 196 миллионов рублей в прошлом году.