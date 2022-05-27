МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Онлайн-спрос на кнопочные телефоны среди россиян вырос на 22% в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кроме того, заметно более популярны стали отечественные смартфоны, говорится в исследовании сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого есть у РИА Новости. Российский бизнес начал первые закупки по параллельному импорту

"В первом квартале 2022 года онлайн-спрос на кнопочные телефоны среди российских потребителей вырос на 22% относительно аналогичного периода 2021 года. Заметно вырос спрос на российские смартфоны (+740%), например, Inoi, F+, BQ. Большинство моделей этих брендов – кнопочные", — выяснили специалисты.

Согласно исследованию, главное преимущество кнопочных телефонов – низкая цена, которая за год практически не изменилась. Лишь на некоторых моделях ценник повысился на 5-7%. Кроме того, специалисты связывают рост спроса на кнопочные телефоны с тем, что устройства не могут также легко, как смартфоны, собирать и делиться персональными данными своих владельцев. Тем не менее, добавляют в сервисе, на первом месте по спросу все равно остаются смартфоны.

"Среди интернет-пользователей в первом квартале 2022 года сильно вырос спрос на смартфоны с 5G (+313%), китайские смартфоны (+103%), смартфоны с ГЛОНАСС (+385%)", — отмечают аналитики.

Во вторник о старте продаж уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине сообщил МТС. До этого — в апреле — торговлю восстановленными смартфонами начал "Мегафон". Эксперты полагают, что подержанные телефоны в России будут активно продаваться еще как минимум год, а число мест, где их можно приобрести, будет увеличиваться.