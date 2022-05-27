МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Туры после майских праздников в России подешевели в среднем на 14% — стоимость снизилась как на внутренние, так и на зарубежные направления, при этом сильнее всего цена упала на туры в Армению и на Мальдивы, рассказали РИА Новости в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. Эксперт рассказал, в каком месяце выгоднее взять летом отпуск в этом году

"Туристы, улетевшие в отпуск после майских праздников, сэкономили в среднем 14% стоимости тура. Так, путешествие в Турцию на майские праздники обходилось туристам в среднем в 130 тысяч рублей, а после майских праздников — в 121 тысячу рублей (на 7% ниже). Цены на российские курорты снизились на 20% — с 52 тысяч до 41,5 тысячи рублей. На 22% дешевле обошлось путешествие в Египет после майских праздников (125,8 тысячи рублей против 161,5 тысячи рублей в праздники)", — сообщили в сервисе.

Отмечается, что заметнее всего снизился средний чек на туры в Армению и на Мальдивы — на 65% (c 102 тысяч рублей до 36 тысяч) и на 41% (с 497 тысяч рублей до 295 тысяч) соответственно. По данным специалистов, частично снижение цен по Мальдивским островам связано еще и с появлением прямых рейсов "Аэрофлота", где туроператоры получили блоки мест и тем самым сократили стоимость туров по направлению.

При этом пока не изменились цены на Шри-Ланку — средний чек до и после праздников сохранился на уровне 179 тысяч рублей. Эксперты также прогнозируют, что на фоне запуска прямых рейсов на остров можно будет в скором времени ожидать снижения стоимости туров.

"Вторая половина мая (после праздников) — традиционно время самых выгодных цен на отдых, когда спрос уже схлынул после майских, а летние отпускники еще не добрались. На курортах не так многолюдно, большой выбор хороших отелей, да и сами отельеры всячески стараются привлечь туристов скидками и дополнительными услугами", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.