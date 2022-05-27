МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Правительство продлит компенсации для бизнеса за использование СБП

"Не доступен", — говорится на сайте Netflix. Пользователи могут зайти в приложение платформы, однако просмотр контента в нем также недоступен.

Ранее Netflix, как и ряд других западных компаний, принял решение приостановить работу на российской территории из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был только для регистрации и пополнения аккаунта, просмотр контента был возможен без него.

В конце апреля представители сервиса заявили, что количество платных подписчиков сервиса в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из России. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. В итоге акции компании обрушились на 25%.