МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ростуризм может запустить международные круизы по Каспийскому морю с заходом в порты Азербайджана, Казахстана и Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам рабочей поездки главы ведомства Зарины Догузовой в Дагестан и Чечню. Правительство России поддержало развитие туризма в Чечне

Догузова и глава Дагестана Сергей Меликов обсудили перспективы развития туристической инфраструктуры регоиона как замены курортам на Чером море. "В рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и другие", — говорится в пресс-релизе.

По итогам поездки глава Ростуризма отметила, что ежегодный рост турпотока в Чечню и Дагестан составляет 20-30%. Поэтому Ростуризм с руководством регионов решил сосредоточиться на двух ключевых направлениях работы: развитие туристической инфраструктуры, гостиниц и отелей разного формата и формирование спроса и повышение узнаваемости и доступности.