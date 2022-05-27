МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минкурортов Кубани спрогнозировало сохранение объема туристического потока в регион в 2022 году на уровне 2021, ожидается примерно 17 миллионов отдыхающих. Об этом сообщила глава ведомства Мария Золотухина. В Ростуризме обсуждают запуск международных круизов по Каспию

"Несмотря на то, что в Краснодарском крае сегодня работает только один из четырех аэропортов (Сочинский — ред.),… Краснодарский край уже принял 3,3 миллиона туристов и достаточно успешно прошел тест-драйв летнего сезона на майских праздниках", — отметила глава Минкурортов Кубани в ходе пресс-конференции в пятницу.

Золотухина подчеркнула, что кубанская туристическая отрасль уже несколько лет живет в режиме вызовов, но, тем не менее, старается максимально быстро адаптироваться к новым сложностям.

"Мы готовим инфраструктуру, мы готовим дорожные сервисы, которые должны взять на себя существенную нагрузку перераспределенного туристического потока, с другой стороны, мы работаем с РЖД, которые сегодня тоже ставят дополнительные составы… Все это должно в конечном счете, привести к тому, что турпоток не сократится в Краснодарский край. Мы прогнозируем, что он будет на уровне прошлого года — порядка 17 миллионов туристов", — сообщила министр.