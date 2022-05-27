МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. По данным реестра доменов Whois, ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru. Силуанов заявил, что хотел бы поесть в новом McDonald's

Как указано в реестре, домен зарегистрирован 26 мая АО "Региональный Сетевой Информационный Центр".