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McDonald's зарегистрировал новый домен
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По данным реестра доменов Whois, ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru. Как указано в реестре,... ПРАЙМ, 27.05.2022
бизнес, экономика, новости, mcdonald's, россия, интернет
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. По данным реестра доменов Whois, ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.
Как указано в реестре, домен зарегистрирован 26 мая АО "Региональный Сетевой Информационный Центр".