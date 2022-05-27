МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от компании "Клуб Отель" о приобретении McDonald's в России, сообщило ведомство. Минфин США разрешил своим компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA

Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор — жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.

"ФАС получила от компании "Клуб Отель" ходатайство о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.

Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.