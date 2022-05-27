МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Косметическая продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта, препятствий для её поставок в Россию нет, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Правительство рекомендует ФСК ЕЭС не выплачивать дивиденды за 2021 год

Ранее в пятницу "Коммерсант" сообщил со ссылкой на письмо Wella Company, что компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка.

"Продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта. Никаких препятствий для поставок указанной продукции через альтернативные логистические каналы нет", — сообщили в министерстве.

В Минпромторге также напомнили, что краску для волос в России производит ряд компаний, в том числе, "Юникосметик", "Русская косметика", БИГ и "Эстель".