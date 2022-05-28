РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая — ПРАЙМ. Отсутствие авиасообщения в Крыму из-за временного ограничения полетов на юге и в центральной части России компенсируется железнодорожными и автомобильными перевозками, говорится в ответе полпредства президента РФ в Южном федеральном округе на запрос РИА Новости. На Кубани прогнозируют сохранение турпотока на уровне 2021 года

"На данный момент временное приостановление авиасообщения перераспределяет турпотоки в пользу ж/д и автомобильного транспорта, ситуация нормализуется", — говорится в сообщении.

Уточняется, что турпоток через аэропорт Симферополь составлял 30% от общего турпотока в Крым. "Логистические вопросы, связанные с временным закрытием авиасообщения, решаются на уровне правительства РФ", — сообщили в полпредстве.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России действует с 24 февраля до 31 мая. Остальные аэропорты РФ работают штатно.