ВОЛГОГРАД, 28 мая — ПРАЙМ. Фабрика "ТД ГаммаТекс" в Волгограде, выпускающая женскую одежду под маркой Miata, в последние месяцы нарастила производство на 20% и готова шить еще больше платьев и юбок, поскольку спрос на фоне закрытия иностранных сетевых магазинов только растет. Директор и владелец компании Сергей Шарапов рассказал РИА Новости, почему волгоградская мода способна выдержать западные санкции. Zara обсуждает возможность вернуться в Россию под новым брендом

ВСЕМ НУЖНЫ ПЛАТЬЯ

Небольшой магазин Miata располагается в одном из крупных торговых центров Волгограда. Яркие юбки, платья, сарафаны занимают примерно половину помещения, вторая половина завешена ночными сорочками и домашними костюмами. Несмотря на утро буднего дня, здесь есть несколько покупательниц.

"Магазины, которые работали с нами в торговом центре, были конкурентами — Zara, Bershka, Pull&Bear — закрылись, и многие покупатели заходят к нам. Узнают, что у нас столько платьев, и еще больше удивляются, когда мы говорим, что это все шьют в Волгограде", — рассказала продавец магазина Елена. Перечислены варианты нового названия McDonald’s в России

Цеха компании "ТД ГаммаТекс" расположены в трехэтажном здании на берегу Волги. По словам Шарапова, сейчас на производстве занято около 60 человек, и он бы взял на работу еще швей: количество заказов выросло на 20-30% за последний квартал. Всего же в месяц компания производит до 20 тысяч изделий.

"Еще до закрытия иностранных сетей мы обратили внимание, что у них очень серьезно выросли цены. А к моменту их закрытия мы могли предложить в несколько раз дешевле продукцию аналогичного качества. И теперь мы видим приток новых покупателей", — рассказал директор.

Он отметил, что увеличение спроса идет не только оффлайн, но и через интернет-продажи. Одежда волгоградского бренда представлена на крупных российских маркетплейсах.

САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ

Компания "ТД ГаммаТекс" появилась в 2011 году. Сначала, по словам ее директора, шили в основном домашнюю одежду и продавали оптовым покупателям. Но со временем пришло понимание, что нужно быть ближе к конечному клиенту. Так в ассортименте фабрики появились платья и костюмы на выход. В 2019 году были открыты пять розничных магазинов Miata в торговых центрах Волгограда и Волжского — второго по величине города в регионе. Правда, в период пандемии коронавируса три отдела пришлось закрыть, упал спрос. И чтобы выжить, предприятию пришлось частично перейти на выпуск масок и защитных костюмов для медиков.

"В этом плюс небольшого предприятия, мы легко перестраиваемся под нужды времени и наших клиентов. Сейчас, когда снова востребованность нашей продукции выросла, мы думаем об открытии еще магазинов и не только в регионе, но и в соседних областях", — сказал Шарапов.

Над созданием новых моделей, а они меняются каждый сезон, трудится большой дизайнерско-конструкторский отдел. Причем на фабрике учитывают не только последние тенденции в моде, но и запросы самих покупательниц. Wildberries отмечает значительный рост продаж региональных бизнесменов

"Получаем информацию из магазинов, пожелания, на маркетплейсах пишут отзывы. Мы читаем и даем обратную связь в виде новых моделей. Изделия проходят все этапы на производстве — от рисунка до примерок. Примерки делаем на наших же сотрудницах. Это тоже наше преимущество в сравнении с европейскими или восточными производителями: посадка отрабатывается с учетом особенностей наших русских женщин", — говорит Шарапов.

По его словам, выпуску одежды Miata не страшны санкции, которые ввели западные страны.

"Оборудование хоть и импортное, но не зависит от санкций, так как на рынке сейчас главным образом оно китайское. Что касается ткани, европейских поставщиков не было, в основном ткань турецкая, китайская и от российских производителей. Поэтому мы готовы и дальше одевать женщин по приемлемым ценам", — сказал Шарапов.