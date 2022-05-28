МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий, сообщается на сайте кабмина. Правительство расширило поддержку системообразующих предприятий ТЭК

"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №77694-8 "О внесении изменений в статью 2593 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поправками предусматриваются меры, направленные на поддержку отрасли информационных технологий, во исполнение решений, принятых президентом и правительством России.

Кроме того, в данный проект будут внесены дополнительные положения. Они предусматривают, что в сумму доходов для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по льготной ставке не включаются доходы от реализации долей участия в уставном капитале, принадлежащих налогоплательщику больше одного года.