МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в двух делах по искам учредителя телеканалов "Москва 24" и "Москва Доверие" АО "Москва Медиа" арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google ООО "Гугл" на общую сумму 1 миллиард рублей. Google грозит новый штраф за отказ локализовать данные

По данным суда, обеспечительные меры приняты по двум искам АО "Москва Медиа" к американской Google LLC и ООО "Гугл", в которых истец требует восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам – "Москва 24" и "Москва Доверие". Оба иска поступили в суд 11 мая. Предварительные слушания по ним были назначены на 21 июня.

Ранее активы Google на сумму по 500 миллионов рублей были арестованы по аналогичным искам телеканалов "Звезда", RT, "360", телекомпании НТВ и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3).

Также счета ООО "Гугл" уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.