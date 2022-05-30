МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Говорить о возникновении дефицита кисломолочных продуктов в России нет никаких оснований: международные компании не планируют покидать российский рынок, заквасок хватает, заявили журналистам в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). Названа доля валютной составляющей в стоимости российского молока

"Наши международные партнеры продолжают выполнять все свои обязательства. Компании не планируют покидать российский рынок, и говорить о возникновении дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований. Их выпуск не будет прекращен", — сказали в союзе.

Нет в настоящее время и дефицита заквасок, подчеркивает Союзмолоко. "Во-первых, у производителей всегда есть сформированные запасы. Кроме того, на случай логистических сложностей существуют и альтернативные поставщики заквасок, и свои производители заквасочных культур", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с начала года в стране растет объем переработки молока. "В первом квартале перерабатывающий сектор молочной отрасли сохранил положительную динамику развития и, по прогнозам союза, этот тренд будет продолжен в перспективе", — добавили в союзе.

Ранее в мае член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву письмо, где говорилось, что производители кисломолочной продукции в РФ столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом и в связи с этим просят дополнительной господдержки. После Союзмолоко заявило, что поддерживает идею дополнительной господдержки производителей заквасок для производства кисломолочной продукции, хотя их дефицита на рынке нет.