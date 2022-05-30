МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Молдавия не испытывает дефицита зерна, заявил в понедельник председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владимир Боля. В Молдавии с 31 мая повысится цена на газ для потребителей

"Даже в засушливый 2020 год аграрии произвели на 175% больше необходимого стране зерна. Внутреннее потребление, вместе с фуражной пшеницей, составляет 450 тысяч тонн в год. А в 2021 году урожай у нас был 1,5 миллиона тонн. На складах у нас хранится сейчас 200-250 тысяч тонн официально задекларированного зерна. А буквально через месяц-полтора, если не будет засушливого периода, получим новый урожай", — сказал Боля в понедельник в эфире онлайн-трансляции на Youtube авторского проекта "ЛОМы".

Депутат отметил, что одна из главных проблем Молдавии — то, что ее экономика ориентирована исключительно на экспорт сырья. В то же время страна импортирует продукты питания, которые могла бы производить сама.

"Практически все продукты, которые мы видим на полках магазинов — это импорт. А Молдавия только экспортирует свое сырье", — сказал Боля.

Он отметил, что государство должно сделать ставку на развитие сельскохозяйственной индустрии, создавать как можно больше перерабатывающих предприятий.