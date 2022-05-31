МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Санкции затронули большинство российских предпринимателей, при этом три четверти бизнесменов к таким сложностям адаптировались или надеются это сделать, свидетельствуют результаты мониторинга текущего состояния бизнеса в РФ, который провел институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В Японии оценили влияние санкций на свой бизнес

"Большинство (86,8%) опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес – полностью или частично", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой омбудсмена. В ходе исследования специалисты опросили руководителей и владельцев 6003 компаний из всех регионов страны.

Самая значимая проблема, указывается в нем — спад спроса (62,2% ответов). Далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), разрыв цепочек поставок (35,9%) и сложности доставки по импорту (26,6%).

По данным исследования, "спокойные и эффективные" — такую характеристику действиям правительства в условиях санкционного давления согласились дать 34,7% респондентов. "56,4%, напротив, считают их недостаточными, а 8,9% полагают, что правительство своими действиями только осложняет ситуацию", — говорится в сообщении.

Говоря о перспективах развития экономики, больше половины (56,4%) опрошенных выбрали ответ "ситуация сложная, надо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры – нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать". Лишь 3,8% продемонстрировали крайний пессимизм и ответили, что перспектив нет.

"Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития. У страны есть хорошие перспективы, надо лишь задействовать все резервы на решение внутренних задач", — цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена слова Титова.