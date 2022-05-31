МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Крупная финская строительная компания YIT завершила продажу своего российского подразделения девелоперу "Эталон" и прекратила все операции в РФ, говорится в пресс-релизе компании.

"Компания YIT завершила продажу своих предприятий в России компании "Эталон". После завершения сделки YIT прекращает все операции в России", — говорится в сообщении. Британский ритейлер Marks & Spencer уходит из России

Ещё осенью YIT сообщала, что рассматривает возможность продать свой бизнес в России, а в начале марта заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и строительство квартир в стране, а также о прекращении закупок строительных материалов.

Группа "Эталон" сообщала о соответствующем соглашении в апреле. Речь шла о приобретении примерно за 4,6 миллиарда рублей подразделения YIT в России. В сообщении также уточнялось, что земельный банк "ЮИТ Россия" включает в себя 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени, а чистая реализуемая площадь превышает 600 тысяч квадратных метров.

YIT — крупнейшая финская строительная компания, ее выручка в 2020 году составила примерно 3,1 миллиарда евро. Акции компании торгуются на бирже Nasdaq Helsinki.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова и в 2021 году увеличившая свою долю владения до 29,79%.