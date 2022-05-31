МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов возглавил совет директоров девелоперской компании Glorax, сообщили РИА Недвижимость в компании. Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами

"Сергей будет курировать общую стратегию компании и ее финансовое развитие. Под его руководством продолжится цифровизация компании, которая выражается во внедрении диджитал-решений в операционной деятельности, строительстве и клиентском сервисе", — рассказал представитель компании.

В новый совет директоров также вошел Борис Волчек — совладелец и член совета директоров сетей гипермаркетов "О'Кей" и дискаунтеров "Да!". В Glorax он займется расширением линейки предложений и формированием новых сервисов.

Новым членом совета директоров стал Дмитрий Алмакаев — он назначен вице-президентом по инвестициям и специальным проектам. В прошлом инвестиционный банкир, он будет курировать работу с инвестиционными продуктами и специальными проектами, а также отвечать за увеличение капитализации компании. Кроме того, Алмакаев будет заниматься развитием стратегического сотрудничества с банками и разработкой новых экономических моделей в условиях волатильного рынка. В числе его задач — регистрация программы выпуска рублевых облигаций девелопера, уточнили в компании.

В состав совета директоров Glorax также входят президент компании Андрей Биржин, первый вице-президент Александр Андрианов и член совета директоров Юрий Самохин.

Glorax работает в Петербурге и в московском регионе. Инвестиционный портфель проектов девелопера составляет, по собственным данным, около 3 миллионов квадратных метров. Основным владельцем компании является Андрей Биржин.