МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании. Британский ритейлер Marks & Spencer уходит из России

О решении Jacquemus рассказали два местных партнера дизайнера. Добавляется, что об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Как объяснил один из собеседников издания, это личное желание Жакмю, оно связано в том числе со спецоперацией России на Украине. Он также добавил, что "модельер прислал очень эмоциональное письмо", уведомив всех, что новых поставок в РФ больше не будет.

Остановку отгрузок подтвердил и представитель концептуального магазина КМ20 (создан супругой акционера девелоперской компании Capital Group Павла Тё Ольгой Карпуть), в котором продается продукция Jacquemus. По его словам, согласно письму от бренда, ему на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами.

Компания успела привезти в Россию более 40% заказа с актуальными вещами, новую весенне-летнюю коллекцию Jacquemus, а также остатки сезона прошлого года все еще можно приобрести в магазине, утверждает представитель КМ20.

Жакмю начал карьеру модельера в 2009 году, когда ему было 19 лет. Основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%.