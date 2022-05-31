МАРИУПОЛЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что у нее появился свой торговый флот. Пушилин поделился планами по восстановлению сообщения в ДНР и Мариуполе

У причалов морского порта находилось несколько судов после окончания боевых действий в Мариуполе.

По словам Пушилина, часть судов перейдет под юрисдикцию ДНР, приняты соответствующие решения.

На уточняющий вопрос журналиста, можно ли сказать, что в ДНР теперь есть торговый флот, глава республики ответил утвердительно.

Пушилин также рассказал, что порт Мариуполя планируется использовать для приема техники и строительных материалов.

Он отметил, что сейчас происходит отгрузка той продукции, которая находилась на территории порта, и в дальнейшем порт будет использоваться "для поставки строительных материалов и техники, которая в огромных количествах будет задействована, для восстановления наших городов".