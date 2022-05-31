МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 23 по 29 мая сократились на 2,8%, средняя стоимость одной покупки — на 2,1%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Эксперты оценили, на сколько могут вырасти расходы французов на продукты

"В период с 23 по 29 мая средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,8%. Индекс недельных расходов составил 5 262 рубля", — говорится в сообщении.

При этом в годовой динамике расходы выросли на 5,1%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,1%. Средняя стоимость одной покупки составила 656 рублей", — говорится в материалах исследования.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 7,5%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 000 жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.