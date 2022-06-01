ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края признал банкротом попавшую под санкции российскую судоходную компанию "Гудзон", сообщила РИА Новости представитель суда Инга Сорокина. Канада ввела новые санкции против России

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию " Гудзон " и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список судна якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам. Арбитражный суд Приморья в прошлом году после обращения кредиторов "Гудзона" ООО "Феско Сервис" и ООО "Гарант-Бункер" постановил ввести процедуру банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев — в отношении судоходной компании. "Гарант-Бункер" заявил основной долг "Гудзона" в 8,4 миллиона рублей.

Сорокина отметила, что в среду арбитражный суд рассмотрел отчет временного управляющего по заявлению ООО "Гарант-Бункер" о признании ООО "Судоходная компания "Гудзон" банкротом.

"Суд первой инстанции сегодня вынес решение о признании должника банкротом и открыл конкурсное производство", — сказала собеседница. Она отметила, что решение может быть обжаловано.

Руководство "Гудзона" неоднократно заявляло о финансовых сложностях из-за санкций. В сентябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК из-за долгов экипажам судов "Севастополь", "Богатырь" и "Диана", которым компания "Гудзон" не выплачивала зарплату. Ранее судно "Севастополь" было продано в Сингапуре за долги.

Ранее дальневосточный транспортный прокурор для восстановления прав работников ООО "Судоходная компания Гудзон" объявил два предостережения генеральному директору, внес ему семь представлений, которые рассмотрены и удовлетворены. По постановлениям прокурора компания привлечена к ответственности в виде предупреждения и штрафов. Руководство "Гудзона" из 14,8 миллиона рублей долгов выплатило морякам 6,7 миллиона, в связи с чем на директора было утверждено обвинительное заключение по ранее возбужденному уголовному делу и направлено в суд.