МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Pegas Touristik запускает собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, это будут чартеры уже четвёртого туроператора на курорты Египта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Российские туроператоры оценили пользу от введения карт "Мир" в Египте

До настоящего момента туры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — на базе туристической перевозки реализовали туроператоры Fun&Sun (в сотрудничестве с Egypt Air), "Библио-Глобус" (на самолётах авиакомпании Red Wings) и Tez Tour – на рейсах авиакомпании iFly. "Таким образом, чартерная программа Pegas Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке", — подчеркнули в АТОР. Ежедневные рейсы запустят с 13 июня.

"В системе бронирования Pegas Touristik сейчас доступны туры в Шарм-эш-Шейх продолжительностью от одной до 30 ночей. Так, недельный отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено" с вылетом 14 июня стоит от 78,6 тысячи рублей на двоих. Тур на семь ночей в отель "четыре звезды" обойдется от 81,6 тысячи рублей на двоих, в отель "пять звёзд" — от 86,6 тысячи рублей на двоих", — подчеркнули в АТОР.