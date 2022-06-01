МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов, сообщает госкорпорация "Ростех". Цена авиабилетов по России в мае сохраняется на уровне 2021 года

"Авиакомпания "Победа" перешла на автоматизированную информационную систему бронирования "Леонардо". Внедрение организовано при участии холдинга "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" в партнерстве с "Сирена-Трэвел" и "РТ-Транском". Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования", — говорится в сообщении.

"Ростех" отмечает, что система "Леонардо" создана в двух вариантах. Первый – для плавного перехода авиакомпании на новый софт. Второй – для экстренного подключения за 24 часа, в случае если иностранные системы прекратят работу. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации в аэропортах будут доступны для пассажиров в бесперебойном режиме.

Подготовительные работы по переходу "Победы" на российскую систему стартовали в феврале 2022 года после сообщений о возможном отключении авиаперевозчиков от иностранной системы Navitaire.

"Система адаптируется для каждой авиакомпании с учетом индивидуальных требований. В итоге перевозчики получают конкурентоспособный российский сервис с повышенным уровнем информационной защиты. Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания "Победа" успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров", – отметил замглавы "Ростеха" Александр Назаров.

К настоящему моменту отечественная система бронирования уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год, среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса".