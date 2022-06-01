МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Subaru приостанавливает работу трех своих заводов в японской префектуре Гумма, сообщило агентство Киодо. Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"

Работа будет приостановлена из-за проблем с поставками деталей на фоне локдауна в Шанхае в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Заводы не будут работать 2 и 3 июня. Эти же три завода уже останавливали работу в апреле.

О частичной приостановке работы на три дня объявил и автоконцерн Suzuki, это связано с перебоями в поставках полупроводников.

Ранее сообщалось о решении автоконцерна Toyota остановить 16 линий на 10 заводах с 6 по 10 июня. Сокращение производства коснется 50 тысяч автомобилей. В связи с этим компания изменила прогноз производства в мире на июнь с 850 тысяч до 800 тысяч машин. В то же время план на весь год в количестве 9,7 миллиона остается прежним, так же как и в среднем планы на летние месяцы в количестве 850 тысяч в месяц.