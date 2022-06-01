СОЧИ, 1 июн — ПРАЙМ. Себестоимость строительства многоквартирного жилья в России в ближайшие год-полтора вырастет на 10-15% в зависимости от класса, сказал РИА Недвижимость на форуме "Движение" исполнительный директор ФСК Дмитрий Трубников. Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных

Собеседник агентства отметил, что в марте ожидания у застройщиков были намного хуже.

"В марте мы ждали, что себестоимость в комфорт-классе увеличится на 20-25%, в бизнесе — на 30%, в апреле прогноз был 15% и 20% соответственно. Теперь мы считаем, что себестоимость в комфорт-классе подрастет на 10%, в бизнесе — на 15%. Ожидания становятся лучше с каждым месяцем", — сообщил он.

По словам Трубникова, сейчас наблюдается снижение цен на крупнотоннажные материалы вроде арматуры, а цены на цемент относительно стабильны.

"В то же время мы видим необоснованное, на наш взгляд, подорожание оборудования и инженерии, прежде всего, импортных. Они прибавили в цене 40%. Поставщики закладывают в цену риски логистики и изменения курса валют. Но они живут в курсах марта пока, поэтому цена должна опуститься", — уточнил он.

При этом, признал девелопер, пока логистику импортных товаров для строительства жилья нельзя назвать оптимальной. "Товар едет, но едет медленно, и его доставка стоит очень дорого. Например, если раньше машина с товаром из Европы обходилась в 1,2-1,5 тысячи евро, то теперь она стоит 20 тысяч", — рассказал он.