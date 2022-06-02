МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вино в России за год подорожало в среднем на 11% — это ниже прогнозируемых ожиданий и темпов инфляции, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Экономист спрогнозировал, как изменятся цены на смартфоны

"Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к таким выводам пришли эксперты на основании анализа данных Росстата — так, рост цен на тихие вина с начала текущего года составил порядка 8%, на игристые вина — около 5%. При этом на сегодняшний день средняя бутылка вина объемом 0,75 литра в рознице стоит порядка 380 рублей, игристого вина — чуть менее 320 рублей. Кроме того, согласно данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении составляла 17,83%, а продовольственная (также в апреле в годовом выражении) — 20,48%.

"Это существенно меньше, чем прогнозировали аналитики рынка в марте текущего года на фоне роста курсов валют… Основной вклад в повышение цен внесли импортные вина, резко подорожавшие в конце первого квартала, а также рост цен на некоторые виды комплектующих. В то же время ряд российских производителей воздержался от роста цен на свои вина, стремясь сохранить их привлекательность для покупателей и нарастить долю рынка", — приводятся в сообщении слова руководителя "Винного гида России" Олеси Буняевой.

Как отмечают в Роскачестве, за резким повышением цен на вина в рознице и практически полной отменой скидок последовало несколько волн снижения цен поставок импортерами на фоне падения курсов валют, снизили цены и розничные сети, стремясь сохранить привлекательность вина для потребителей.

"Регионом с самым недорогим вином оказалась Республика Дагестан (среднюю бутылку вина здесь покупают чуть дороже 200 рублей), а самая высокая средняя цена бутылки вина в Москве и Хабаровске: порядка 550-560 рублей", — заключили в организации.