МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей части компаний и источник, близкий к авиарегулятору. Пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования. СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях

Среди получивших сертификаты — ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, "Авиационные инженерные решения" и институт авиационного приборостроения "Навигатор". По словам источника, заявки на сертификацию подали "Волга-Днепр инжиниринг", "Ютэйр-инжиниринг", "Авиагранд", "А-техникс" группы "Аэрофлот" и "Авиаинтерком".

"Авиационные инженерные решения" получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал газете управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. По его словам, сертификат позволяет разрабатывать модификации и схемы ремонта ВС, включая разработку и сертификацию компонентов для российских и иностранных самолетов.

"Компоненты, которые мы будем разрабатывать в рамках сертификата, могут выпускать компании, имеющие сертификат производителя компонентов авиатехники. В основном это будут предметы интерьеров ВС: запчасти для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей, грузовых отсеков и проч.", – рассказал Джолдыбаев.

"Авиационные инженерные решения" имеют сертификат разработчика авиатехники в соответствии с нормами EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), но сейчас он приостановлен из-за санкций, пояснил он.

У производителя авиационных интерьеров "Авиаинтерком" также есть европейская сертификация. Коммерческий директор компании Алексей Кухтин подтвердил подачу заявки на сертификацию в рамках части 21 Федеральных авиационных правил (ФАП-21). Эти правила регламентируют сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей.

S7 Technics уже получила такой сертификат с дополнительными полномочиями, говорит представитель компании. По его словам, ранее провайдер имел аналогичный сертификат EASA Part-21, по которому разрабатывал модификации комплектующих для салонов (например, чехлов для кресел, подлокотников), компонентов для кухонь, уборных, схем внешней и внутренней маркировки и т. д.

Подала заявку на сертификацию по требованиям ФАП-21 и "А-техникс", сказал представитель компании. Одобрение позволит компании разрабатывать схемы ремонта, а также документацию для изготовления некоторых компонентов отечественных и западных самолетов. В частности, компания планирует получить допуск на разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, изоляции, облицовки, уточнил собеседник газеты.

Российская авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за западных санкций после начала спецоперации на Украине, отмечает издание. Санкции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей, а также на страхование и техобслуживание. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои самолеты.

В ответ правительство РФ распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.