МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ростуризм работает над тем, чтобы нулевой НДС был предоставлен не только для отельеров, но и для туроператоров, заявила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова на круглом столе организованном газетой "Ведомости". Названы популярные в этом году способы обмана туристов

Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.

"Мы понимаем, что туроператоры являются частью общей экосистемы туризма, и понимаем, что они должны быть интегрированы в меры поддержки в этом контексте в том числе… Мы работаем в этом направлении", — сказала Лысенкова.

Говоря о нулевом НДС для гостиниц в России замглавы Ростуризма отметила, что эта мера с 1 июля будет действовать в двух направлениях: на действующие отели на ближайшие пять лет и для нововведенных в этом году отелей и их собственников.

Для уже работающих гостиниц нулевая ставка НДС будет действовать до 30 июня 2027 года. Для новых объектов и для объектов, прошедших реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.