МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россия в 2022 году может сохранить выпуск кондитерской продукции на уровне прошлого года, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин. СМИ: производитель шоколада Ritter Sport продолжит поставки в Россию

"В целом, по прогнозу "Асконд", показатели производства в 2022 будут сопоставимы с уровнем прошлого года, а динамика цен — ограничиваться высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на ключевые ингредиенты", — считает глава ассоциации.

Согласно данным Росстата, производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром в апреле составило 134,7 тысячи тонн, что меньше показателей апреля 2021 года и марта 2022 года на 15,1% и на 1,7% соответственно. За январь-апрель 2022 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 563,9 тысячи тонн.

По мнению Лашманкина, на объемах производства отразились логистические сложности в сегменте, учитывая организацию в текущих условиях экспортной деятельности, а также ее масштабы; оказывают влияние трудности с поставками импортного сырья и упаковки.

"Вместе с тем в настоящее время Минсельхоз совместно с бизнесом работает над развитием альтернативных каналов импорта, а также расширением возможностей сбыта для российских производителей, что позволит увеличить загрузку предприятий и восстановить объемы выпуска продукции", — уверен он.

Глава "Асконда" отметил, что производство кондитерских изделий — одно из самых активно развивающихся направлений пищевой индустрии РФ в последние годы, а поставки кондитерских изделий являются одним из драйверов всего отечественного экспорта АПК.