АНКАРА, 2 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется поставить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — более 500, его слова приводит турецкая газета Star. Российские компании планируют делать запчасти для иностранных самолетов

Комментируя отказ Airbus и Boeing поставлять продукцию на российский рынок, Чемезов сказал, что "в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным для западных производителей, чем для России".

Объясняя, что в связи с санкциями на складах пришлось утилизировать различные дорогостоящие продукты, подготовленные для России, Чемезов сказал, что "западные поставщики, представленные в России, потеряли большой рынок сбыта". Подчеркнув, что "смертельной" ситуации для России нет, Чемезов признал её сложность.

"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — приводит его слова Star.

Отметив, что сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 самолетов "Суперджет", Чемезов сказал, что в текущем году планируется поставка еще 20 самолетов, а с 2024 года Российская объединенная авиастроительная компания планирует поставлять не менее 20 самолетов этой марки в год.

Объясняя, что такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, также значительно готовы, Чемезов сообщил, что "до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — более 500 самолетов с использованием высоких технологий в России".

ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ

По словам Чемезова, все больше стран берут пример с РФ, отказываясь от платежей в долларах и переходя на нацвалюты. Назван срок возвращения "валютной свободы"

Напомнив, что "Ростех" давно отказался от использования долларов в связи с санкциями против российского финансового сектора, Чемезов сообщил, что корпорация увеличила платежи в рублях и национальных валютах.

По его словам, партнерские отношения со странами с давними традициями сотрудничества и взаимного доверия обязательно будут укрепляться.

"Мы знаем цену словам, в этом наше главное отличие от Запада, где сегодня говорят одно, а завтра могут сделать совсем другое. У нас больше нет иллюзий по поводу партнерства с западными странами", — подчеркнул он.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Чемезов также заявил, что Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно.

По его словам, "идет хорошо спланированная война с целью уничтожить российский финансовый сектор, промышленность, граждан, культуру и спорт", которая началась не сегодня.

"Мы стали свидетелями новых санкций, ограничений и поиска оправданий враждебным действиям на протяжении многих лет. Нынешние ограничения действительно беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Что они вызывают в глобальном масштабе? Разрушение принципов свободной торговли, утрату доверия. Они дискредитируют западные экономические и политические институты", — сказал Чемезов.