СОЧИ, 2 июн — ПРАЙМ. Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край являются самым перспективными и привлекательными регионами для девелоперов жилья в кризис, свидетельствуют результаты исследования архитектурно-брендинговой компании DeVision, представленного на форуме недвижимости "Движение". Покупать нельзя ждать. Что будет с ценами на загородную недвижимость

Всего было проанализировано 82 субъекта Российской Федерации, столичные города — Москва и Санкт-Петербург — в исследование не вошли. Эксперты рассматривали такие показатели, как численность населения, средняя зарплата, себестоимость строительства, маржинальность, емкость рынка новостроек, индекс доступности новостроек, обеспеченность жильем и индекс концентрации рынка Херфендаля-Хиршмана, который оценивает конкуренцию на рынке. Эти параметры были выбраны по результатам интервью топ-менеджеров застройщиков, которые назвали наиболее важные для них показатели в турбулентное время.

Как пояснил РИА Недвижимость основатель DeVision Илья Пискулин, для регионов в тройке лидеров характерна стабильная демографическая ситуация. "В Московской области при большой естественной убыли населения (минус 52,15 тысячи человек в год) миграционный прирост составляет 51,25 тысячи человек. В Ленинградской области естественная убыль 19,123 тысячи человек, прирост 31,86 тысячи человек. В Краснодарском крае убыль минус 37,969 тысячи и прирост 33,511 тысячи", — отметил он.

Пискулин также подчеркнул, что в этих регионах отмечается высокая маржинальность строительства жилья, несмотря на большую себестоимость строительства. "В Московской области стоимость квадратного метров в новостройке — 138,9 тысячи рублей; маржинальность — 58,9%; В Ленинградской области стоимость квадратного метра в новостройке — 115 тысяч рублей, маржинальность 54,5%; в Краснодарском крае стоимость квадратного метра в новостройке — 94,4 тысячи рублей, маржинальность — 50%", — сообщил он.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что Подмосковье. Ленобласть и Кубань привлекательны для девелоперов жилья средней зарплатой населения, которая обеспечивает платежеспособный спрос.

При этом, указал он, третье место Краснодарского края обуславливают сложности с исходно-разрешительной документации и неясность с градостроительными планами в Сочи.

На четвертое место по привлекательности для застройщиков в DeVision поставили Новосибирскую область — в регионе самый низкий показатель концентрации рынка и невысокая обеспеченность жильем на одного человека (26,5 квадрата) с хорошей емкостью рынка.

Пятую позицию заняла Калининградская область, выделяющаяся "отличными показателями маржинальности (45,9%) и емкости рынка (61,1 тысячи квадратных метров)".

В топ-10 интересных регионов для девелоперов также вошли Владимирская и Самарская области, Башкортостан, а также Свердловская и Калужская области.