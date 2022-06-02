МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Бизнес в России, несмотря на сложности, с которыми приходится справляться, настроен оптимистично — западное санкционное давление приносит не только потери, но и конкретные возможности, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников. Глава ТПП оценил противостояние России санкциям

"Российский бизнес оптимистичен, да, есть потери, но есть и конкретные возможности. Никакой опасности по сути нет. Бизнес на то и бизнес, чтобы время от времени справляться с какими-то негативными воздействиями, штормами", — сказал Красильников в ходе дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Российская экономика и натиск Запада: каким будет ответ на новые вызовы?".

"Мы самодостаточная страна, от этого и надо плясать. Это первое и самое главное", — добавил вице-президент РСПП.

При этом Красильников подчеркнул, что РСПП призывает государство, чтобы в нынешних непростых условиях оно больше учитывало интересы бизнеса.

"Несмотря ни на что, частный сектор в России еще недооценен. Недоразвит, недоиспользован. Это — достаточно серьезная задача. В конце концов предприниматель — это частный тип. Он не может быть государственным по определению", — заметил Красильников.

РСПП, по его словам, выступает за всемерное развитие предпринимательства, ибо по-прежнему существуют на этом пути препятствия, хотя многое изменилось в деловой среде в лучшую сторону. "Да, какие-то препятствия сняли. Но где гарантии, что, как только ситуация изменится, их опять не восстановят: вновь будут все эти проверки, опять этот контроль", — сказал вице-президент РСПП. "Препятствия для бизнеса в России существуют, и их надо устранять", — заключил Красильников.