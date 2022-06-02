МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин поручил кабмину России на совещании, посвященном вопросам дорожного строительства утвердить план дорожного строительства на пять лет.

"Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 год", — сказал он.

Президент добавил, что в данном плане необходимо определить перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать, а также сформировать список дополнительных объектов, поскольку "ситуация динамично меняется" и "открываются новые возможности, в том числе финансовые".

Путин также поручил администрации президента учесть прозвучавшие в ходе совещания предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по итогам.

Российский лидер призвал глав регионов использовать региональные дорожные фонды по назначению и прекратить практику "перебрасывания" средств на другие нужды.

"Тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, другие участки работы. И я прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению", — сказал он.

По его словам, все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, так как "работа предстоит колоссальная просто — и по масштабам, по территории, по объемам финансирования".

"Здесь не должно быть никаких сбоев, все должно быть отлажено", — подчеркнул президент.

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