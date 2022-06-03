МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Отели в Турции уже в мае предлагали туристам из России номера со скидкой около 30 процентов, сообщил в интервью радио Sputnik вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. Туроператоры рапортуют о сокращении продаж летних туров

По его словам, дисконт объясняется уменьшением числа россиян, выбирающих для отдыха турецкие курорты.

"В этом году в Турцию приедет меньше российских туристов, чем ожидалось. Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро", — объяснил он.

Также резко подорожал рубль по отношению к турецкой лире, "поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи", добавил Мкртчян.

Он полагает, что стоимость отдыха в Турции снизится еще больше, когда увеличится количество авиарейсов в эту страну.

"Пока существует дефицит авиаперевозок, низких цен на перелеты в Турцию не будет. Они сильно пойдут вниз, как только массово запустят чартеры. Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени", – заключил Мкртчян.