МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Почти половина женщин предпочитают на первом свидании разделить счет с мужчиной, но с возрастом консервативный подход начитает брать верх над стремлением к независимости, свидетельствуют результаты исследования, проведенного российской службой курьерской доставки nePochta. Эксперты напомнили, чем могут быть опасны сервисы для знакомств

Специалисты с 10 по 24 мая опросили 1502 человека из всех федеральных округов РФ: 19% в возрасте от 18 до 24 лет, 32% — от 25 до 34 лет, 25% — от 35 до 44 лет и 23% — старше 45. Мужчины и женщины участвовали в исследовании примерно поровну (49% и 51%). "Делить счет на первом свидании вне зависимости от его инициатора считают нормальным меньше половины респонденток (47%), в то же время среди респондентов-мужчин таковых 66%", — говорится в материалах.

Исследование показало, что отношение к разделению счета коррелирует с возрастом: среди тех, кто спокойно относится к этому на первом свидании — преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (52% женщин и 59% мужчин) и от 25 до 34 лет (41% женщин и 49% мужчин). Респонденты постарше придерживаются более консервативных взглядов: так, 72% женщин от 35 до 44 лет и 82% женщин старше 45 лет считают, что платить на первом свидании должен мужчина. Среди мужчин того же возраста такую точку зрения поддержали 71% и 88% соответственно.

"В то же время женщины более старшего возраста относятся спокойнее к разделению счета или его оплате в ситуации, когда отношения длятся в течение продолжительного времени: 82% женщин в возрасте от 35 до 44 лет и 74% женщин в возрасте старше 45 лет готовы платить или периодически платят за постоянного партнера", — замечают эксперты.

Почти две трети женщин в России (64%) один раз либо периодически намекали партнеру на покупку подарка. Большинство респонденток (69%) утверждают, что стоимость подарка не имеет значения, однако самыми распространенными сюрпризами, на которые намекают девушки, оказались ювелирные изделия (49%), iPhone (44%) или другой смартфон (39%), MacBook (32%), бытовая техника (24%) и ноутбук (19%). А каждая шестая женщина (16%) прямо сообщает возлюбленному, какой подарок хочет.

ДОЛЬШЕ ОТНОШЕНИЯ — МЕНЬШЕ ВНИМАНИЯ

Почти три четверти участниц исследования, состоящих в отношениях от трех и более лет, указали, что с течением времени количество знаков внимания со стороны партнера и стоимость подарков начинают снижаться: самые дорогие большинство из них (51%) получали в начале отношений. Мужчины от недостатка внимания страдают меньше — на снижение количества подарков сетовали меньше половины (44%). Россиян предупредили о схемах мошенников перед Днем влюбленных

При этом 36% респонденток признались, что получают подарки от противоположного пола только на праздники, почти столько же — раз в несколько месяцев, а каждой десятой партнер дарит подарок только раз в год — на день рождения. Наиболее распространенным презентом оказались цветы: их от бывших или нынешних партнеров получают 74% россиянок, хотя есть и грустный факт — 26% из них не получали в подарок цветы ни разу в жизни. А мужчинам их дарят реже: букет в подарок получали только 19% участников опроса.