МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предложили снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды, передает RT. Россияне нарастили долги по ЖКХ в прошлом году

С соответствующей инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил обращение на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений граждан, связанных с тарифами жилищно-коммунальных услуг. Во время отключения горячего водоснабжения домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создаёт неудобство и повышает потребление электроэнергии.

"Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения", — отмечается в письме депутата.