МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. После первых недель шока, связанного с введением Западом жестких санкций, российский бизнес к сегодняшнему дню оправился, пришел в себя, и знает, что делать дальше, нужно только не сжать обороты, государству и бизнесу активнее помогать друг другу, считает исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

"Прошедшие месяцы убедительно показали, что мы скорее живы, чем мертвы", — заявил он.

"Предприниматели вышли из шокового состояния первых недель, когда санкции начали вводиться, когда упал рубль, когда все ставки увеличились в 2,5 раза, и в настоящее время перешли в состояние осознания, понимания того, что делать дальше. Все сейчас зависит только от нас самих", — сказал Шубин РИА Новости.

Особую устойчивость, по его словам, продемонстрировал финансовый сектор. "Государство в течение последних восьми лет поддерживало его, поэтому он сейчас стабилен. Все программы кредитования малого бизнеса не были свернуты, а наоборот увеличены. Было осуществлено субсидирование процентных ставок, претворены в жизнь программы льготного кредитования ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, сохранены рабочие места", — подчеркнул Шубин.

Но есть, как он выразился, и нюансы. "Надо, например, быстрее создавать единую электронную скоринг-систему, которая способствовала бы автоматизации и ускорению процесса принятия банками решений по оценке заемщика. Пока же приходится ходить, собирать все необходимые справки", — сказал исполнительный директор "Опоры России". В России зарегистрировались уже пять миллионов самозанятых

Главное же сейчас, по его словам, не снижать обороты, государству и бизнесу активнее помогать друг другу, так как времени на раскачку нет. "С бизнесом нельзя не договорится, там разумные люди. Задача бизнес-объединений — наладить с государством и между собой максимально открытый диалог. Нужна кооперация, взаимодействие деловых людей, чтобы они подсказывали друг другу, куда идти, как лучше решать те или иные возникающие проблемы", — сказал Шубин.

Проблем, которые надо оперативно решать, сейчас много, причем все они неоднозначные, взять хотя бы импортозамещение, отметил он. "Да, после шока бизнес стал налаживать оперативные линии поставки через дружественные страны. Сегодня везут продукцию через Турцию, Сербию, Китай… Это дороже, но другого выхода пока нет. Понятно, что многое придется делать самим. Все для этого есть, прежде всего, мозги", — заметил Шубин.

Он привел пример, когда знакомые инженеры взяли и разобрали по кирпичику огромную печь, которые широко используются для жарки, запекания, приготовления пиццы в многочисленных кафе и ресторанах. "Ребята просто захотели разобраться, смогут ли сами собрать такую же печь, которые ввозились до сих пор из Европы. Аналогичную печь в результате они полностью самостоятельно собрали, не нашлось лишь одной детали — переходничка, которая изготавливается из особого сплава только в Австрии. Сейчас думают, как ее можно заменить. Ведь спрос на такие печи в стране огромный!", — заключил исполнительный директор "Опоры России".