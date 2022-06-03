МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус". Стало известно, когда откроются все рестораны McDonald's в России

По данным системы, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, было подано 2 июня этого года.

Генеральным директором ООО "Система ПБО" значится Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в России.

Приостановившая в марте свою деятельность в РФ сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила, что приняла решение полностью уйти с российского рынка и продать бизнес в стране. Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's.

Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор — жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. "Макдоналдс Корпорейшн" выступала учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", который прекратил существование, влившись в структуру переименованного юрлица.