МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Все отели сети Marriott, приостановившей деятельность в РФ, продолжат работать в стране, кроме того, Ростуризм сосредоточится на поддержке и развитии отечественных отельных сетей, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) ранее в пятницу объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России, пояснив это невозможностью продолжать работу в условиях ограничений со стороны США, Великобритании и ЕС.

"Это как с Букингом: в целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет ещё больше. Мы сосредоточимся на их поддержке и развитии", — написала Догузова в своем Telegram-канале.