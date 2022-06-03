МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к американской компании Forbes Media LLC, издателю авторитетного экономического журнала, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 2 июня, к производству он пока не принят. В материалах суда пока не сообщаются ни предмет, ни основания иска.

Известно только, что дело распределено судье Анне Мищенко, которая специализируется на делах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.