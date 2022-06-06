СЕУЛ, 6 июн — ПРАЙМ. Южнокорейские компании не только не собираются уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей иностранного бизнеса, решившего уйти из России, заявил в интервью РИА Новости почётный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик, который примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ЮАР высказали опасение в отношении санкционной политики Запада

"Зашедшие на местный рынок компании, такие как Хёндэ Мотор, Лотте, CJ и другие, совсем не думают о том, чтобы уходить. Наоборот, они хотели бы приобрести американские или японские компании, которые уходят с рынка. Но, похоже, немного оглядываются на (реакцию — ред.) Запада. Мы тоже хотели бы вместе с российскими партнёрами выкупить японские энергетические компании на Сахалине и в других местах, чтобы превратить их в предприятия, производящие зелёную энергию, например, водород", — сообщил Ким Юн Сик, который также возглавляет компанию Shindong Enercom.

По словам почётного президента FNE, его компания – единственная на данный момент, кто зарегистрировался для участия в Петербургском международном экономическом форуме от Южной Кореи. При этом большинство подавших заявки – американские фирмы. Это, по его мнению, демонстрирует предвидение предпринимателями политических перемен и "уверенность в том, что когда-нибудь торгово-экономическое сотрудничество нормализуется".

По его мнению, кризис на Украине долго не продлится. "Граница пройдёт по контролируемым на данный момент Россией территориям, и на этом (кризис — ред.)… завершится. Поэтому нынешнее состояние торговли с Южной Кореей не может стать "новой нормой", и в случае решения вопросов со способом оплаты поставок двусторонняя торговля в любом случае будет расти", — подчеркнул Ким Юн Сик. СМИ: европейцы платят за экономическую войну США против России

По данным южнокорейской таможни, экспорт товаров из Южной Кореи в Россию в апреле сократился на 71% по сравнению с апрелем прошлого года. В марте падение составило 56%. В то же время корейский импорт из России, основой которого являются минерально-сырьевые товары, сохранил рост в стоимостном выражении, увеличившись на 44% в марте и 8% в апреле. Всего за первые четыре месяца товарооборот между странами составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24% больше прошлогодних показателей.

Объём двусторонней торговли России и Южной Кореи в 2021 году стал рекордным, превысив 27 миллиардов долларов. Южнокорейский экспорт вырос на 45% и почти достиг докризисного уровня 2014 года в десять миллиардов. В 2015 году экспорт товаров сократился в долларовом выражении наполовину, но спустя два года резко отыграл позиции, продолжая расти вплоть до пандемийного 2020 года. При этом импорт Южной Кореей товаров из России увеличился в прошлом году на 63%, составив 17 миллиардов долларов – максимальный уровень с 2018 года.