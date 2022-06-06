МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в России за январь-апрель вырос на 50% — до 1,5 триллиона рублей, ее доля в общем обороте розничной торговли достигла рекордных 11,8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Мишустин постановил разрабатывать отечественные цифровые платформы

"Общий объем интернет-торговли в России по итогам четырех месяцев (январь-апрель) 2022 года составил 1,5 триллиона рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 50%. В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8% — на сегодня это максимальные показатели отрасли за все время ее существования", — говорится в сообщении.

Так, из общего объема продаж 96,7% приходится на внутренний рынок (рост на 40%) — было приобретено товаров на 349,7 миллиарда рублей. Топ-5 товарных категорий в апреле не изменился, однако вновь произошло распределение позиций: одежда и обувь заняла традиционно третье место, а продукты вернулись на четвертую строчку — "ажиотажный спрос на эту категорию, который наблюдался в марте, в апреле стабилизировался", уточняет АКИТ.

В общем объеме продаж 20% приходится на цифровую и бытовую технику, 17% — мебель и товары для дома, 16,5% — одежду и обувь, 13% — продукты, 8% — красоту и здоровье. При этом самый большой спрос на внутреннем рынке в апреле наблюдался у двух категорий: "садовая техника и инструменты" (+235%), "ювелирные изделия и часы" (+229%). В Евразийском союзе могут отменить двойной НДС для интернет-магазинов

Кроме того, объем трансграничной торговли сократился до 3% — 11,7 миллиарда рублей (-51%). Отмечается, что фактически кросс-бордер "ушел в ноль": нет покупок в большинстве товарных категорий, а оставшиеся шесть сократились до минимума: —92% одежда и обувь, —39% красота и здоровье, —31% мебель и товары для дома, а также спорттовары, —25% автозапчасти, —19% цифровая и бытовая техника (на эту категорию в апреле приходится и самый большой объем продаж в трансграничной торговле — чуть больше 6 миллиардов рублей).

"Месяц к месяцу в этом году показывают совершенно новую динамику спроса и потребительского поведения, в такой ситуации практически невозможно давать прогнозы на общий итог года. Какое-то время назад АКИТ не ставила целью следить за динамикой изменений за такой короткий период: достаточно было аналитики квартала или полугодия. Сейчас, чтобы понимать ситуацию на рынке, важны показатели каждого нового месяца", — заключил президент ассоциации Артем Соколов.